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افتتاح عدد من المشروعات في احتفال السويس بعيدها القومي

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مصراوي Masrawy

افتتاح عدد من المشروعات في احتفال السويس بعيدها القومي

06:10 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

افتتاح عدد من المشروعات في احتفال السويس بعيدها القومي

محافظ السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

عقد محافظ السويس، اللواء أحمد حامد، اجتماعًا بأعضاء اللجنة العليا للاستعداد لاحتفالات العيد القومي للسويس، وذكرى انتصار المقاومة الشعبية على القوات الإسرائيلية ومنعها من التقدم للقاهرة، إبان حرب أكتوبر 1973.

وخلال الاجتماع، طالب المحافظ أعضاء اللجنة بضرورة الخروج عن التقليدية في مراسم الاحتفال والتأكيد على إضفاء روح البهجة والفرح على الشعب السويسي.

وعرض أعضاء اللجنة مقترحاتهم للاحتفال، وعلى رأسها حفل تكريم الأئمة في حضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وافتتاح حديقة الخالدين بعد تطويرها، مع الإبقاء على العروض المتبعة مثل كرنفال الزهور وإطلاق السهام النارية والعروض الفنية بقصر الثقافة.

ومن المقرر خلال الاحتفال، افتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها، وتنظيم الندوات ومعارض الفنون التشكيلية والتطبيقية، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم وغيرها من الجهات المعنية.

كما تم استعراض أهم الافتتاحات، وكان أبرزها بحسب ما قدم أعضاء اللجنة، افتتاح 4 مدارس جديدة إحداها المدرسة اليابانية، وأكاديمية المعلمين بحي فيصل ووضع حجر أساس مدرستين آخرتين، فضلاً عن افتتاح 4 ملاعب كرة خماسية، ووضع حجر أساس عدد 3 من مراكز الشباب، ومحطة رفع غرب النفق وتطوير ميدان الأربعين.​

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مصراوي Masrawy

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