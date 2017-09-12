أحكام بالسجن المؤبد والمشدد على 13 متهمًا في أحداث عنف ملوي
أحكام بالسجن المؤبد والمشدد على 13 متهمًا في أحداث عنف ملوي
05:57 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
أرشيفية
المنيا - ريمون الراوي:
قضت المحكمة العسكرية التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 13 متهمًا من المنتمين إلى الإخوان بالسجن المؤبد والمشدد لتورطهم في أحداث عنف وقعت بمحكمة ملوي وقسم الشرطة إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
تضمن الحكم معاقبة 4 من المتهمين بتأييد حكم المؤبد حضوريًا، وبراءة الخامس لعدم ثبوت الأدلة، في قضية اقتحام قسم شرطة ملوي، والتي تعاد إجراءات المحاكمة فيها أمام المحكمة العسكرية.
كما شمل الحكم معاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم حضوريًا، و6 آخرين حضوريًا بالسجن 5 سنوات في قضية اقتحام وحرق محكمة ملوي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إزالة 38 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بمركزين في المنيا
-
بالصور.. حملة لشباب "أبشادات" في المنيا للتوعية بخطورة الإدمان
-
مصرع وإصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير بالمنيا
-
بالصور.. "أمن المنيا" ينظم معرضا للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة
إعلان
إعلان