أحكام بالسجن المؤبد والمشدد على 13 متهمًا في أحداث عنف ملوي

المنيا - ريمون الراوي:

قضت المحكمة العسكرية التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 13 متهمًا من المنتمين إلى الإخوان بالسجن المؤبد والمشدد لتورطهم في أحداث عنف وقعت بمحكمة ملوي وقسم الشرطة إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

تضمن الحكم معاقبة 4 من المتهمين بتأييد حكم المؤبد حضوريًا، وبراءة الخامس لعدم ثبوت الأدلة، في قضية اقتحام قسم شرطة ملوي، والتي تعاد إجراءات المحاكمة فيها أمام المحكمة العسكرية.

كما شمل الحكم معاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم حضوريًا، و6 آخرين حضوريًا بالسجن 5 سنوات في قضية اقتحام وحرق محكمة ملوي.​