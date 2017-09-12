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برلماني: إسقاط العضوية عقوبة بيع النواب لتأشيرات الحج المجانية

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مصراوي Masrawy

برلماني: إسقاط العضوية عقوبة بيع النواب لتأشيرات الحج المجانية

06:01 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

برلماني: إسقاط العضوية عقوبة بيع النواب لتأشيرات الحج المجانية

النائب مصطفى الجندي

كتب- أحمد علي:

أدان النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، ما تردد على صفحات الصحف ووسائل الإعلام بشأن رشوة بيع عدد من النواب تأشيرات الحج المهداة من المجلس للحجاج بمبالغ مالية، قائلًا: "النائب يمثل المجلس ولا يمثل شخصه، معتبرًا هذه الأفعال الصبيانية تحمل إساءة لسمعة المجلس".

وأضاف الجندي، في بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، أن الحسنة تخص والسيئة تعم، مطالبًا بسرعة فتح تحقيق عاجل وموسع تتدخل فيه الرقابة الإدارية والجهات المعنية للتحقيق في هذه الواقعة، ضد من ثبت تورطه من النواب بتهمة استغلال وظيفتهم في تحقيق مكاسب شخصية. وإعلان النتائج للرأي العام.

كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة تطهير البرلمان، في حال اثبات تورط نواب في أعمال تسئ لسمعة البرلمان المصري، مؤكدًا أن عقوبة من يثبت تورطه في بيع تأشيرات الحج تصل إلى حد إسقاط العضوية.

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