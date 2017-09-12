طلاب مصر يحصدون 18 ميدالية بدورة الجمنيزياد المدرسي العربي الأول بلبنان

كتبت- ياسمين محمد:

قالت الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للانشطة الطلابية ورئيس البعثة المصرية في دورة الجمنيزياد المدرسي الأولى المقامة حاليًا بدولة لبنان، إن المنتخب المدرسي للسباحة، رفع علم مصر عاليًا بحصوله على 18 ميدالية ذهبية، و4 فضية، و3 برونزية بالدورة.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم اللاثاء، أشادت حسن بجهود وموهبة الطلاب، وبدوراتحاد السباحه برئاسة المهندس ياسر إدريس.

واعلنت حسن عن المراكز التي حصلها الطلاب حيث: حصل اللاعب كريم حسين علي المركز الأول فى 100 متر حرة، حصل علي المركز الثالث في 50 مترًا ظهر، وعلي المركز الأول في التتابع، حصل اللاعب عبد الله وليد علي المركز الأول 100 متر صدر، حصل اللاعب عمر محمد منسي علي المركز الأول 50مترًا فراشة و تتابع، حصل اللاعب سعيد محمد سعيد علي المركز الثاني في 100 متر حرة و50 مترًا ظهر، حصلت اللاعبة بسنت طلبة علي المركز الثالث 200متر متنوع و50 مترًا فراشة، حصل اللاعب مروان الصفتي علي المركز الأول 40 مترًا حرة مع تتابع، حصلت اللاعبة روان أبو الفضل علي المركز الأول 50 مترًا ظهر مع 50 مترًا فراشة وتتابع، حصلت اللاعبة ليان شادي علي المركز الأول تتابع بالمركز الثاني 100 متر صدر، حصلت اللاعبة روان تامر علي المركز الأول 100 متر صدر وعلي المركز الثانى 200 متر متنوع، حصلت اللاعبة فريدة ثروت علي المركز الأول 100متر حرة و400 متر حرة وتتابع، وأخيرًا حصلت اللاعبة لجين ضياء علي المركز الأول 200 متر متنوع وتتابع .

جدير بالذكر، أن دورة الجمنزياد المدرسى العربى الأول لتفعيل وثيقة تطوير الرياضة المدرسية بمشاركة عدد من الدول، انطلقت من بيروت، بمشاركة منتخبات دول: مصر، الجزائر، الكويت، فلسطين، المغرب، سلطنة عمان، ولبنان.