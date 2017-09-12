أخبار عاجلة

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

طلاب مصر يحصدون 18 ميدالية بدورة الجمنيزياد المدرسي العربي الأول بلبنان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طلاب يحصدون 18 ميدالية بدورة الجمنيزياد المدرسي العربي الأول بلبنان

05:59 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

  • عرض 10 صورة

    9d43c60d90.jpg

  • عرض 10 صورة

    11625d516d.jpg

  • عرض 10 صورة

    f58b53b537.jpg

  • عرض 10 صورة

    0e31cfd40e.jpg

  • عرض 10 صورة

    cc522c7b91.jpg

  • عرض 10 صورة

    d5cc5d10fb.jpg

  • عرض 10 صورة

    8d07db3308.jpg

  • عرض 10 صورة

    b6809fe823.jpg

  • عرض 10 صورة

    642d637a11.jpg

  • عرض 10 صورة

    4aec38e126.jpg

إعادة الألبوم

الشريف يكرم 15 من رؤساء المدن والقرى والعاملين بـ

الألبوم التالى

الشريف يكرم 15 من رؤساء المدن والقرى والعاملين بـ"التنمية المحلية"

كتبت- ياسمين محمد:

قالت الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للانشطة الطلابية ورئيس البعثة المصرية في دورة الجمنيزياد المدرسي الأولى المقامة حاليًا بدولة لبنان، إن المدرسي للسباحة، رفع علم مصر عاليًا بحصوله على 18 ميدالية ذهبية، و4 فضية، و3 برونزية بالدورة.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم اللاثاء، أشادت حسن بجهود وموهبة الطلاب، وبدوراتحاد السباحه برئاسة المهندس ياسر إدريس.

واعلنت حسن عن المراكز التي حصلها الطلاب حيث: حصل اللاعب كريم حسين علي المركز الأول فى 100 متر حرة، حصل علي المركز الثالث في 50 مترًا ظهر، وعلي المركز الأول في التتابع، حصل اللاعب عبد الله وليد علي المركز الأول 100 متر صدر، حصل اللاعب عمر محمد منسي علي المركز الأول 50مترًا فراشة و تتابع، حصل اللاعب سعيد محمد سعيد علي المركز الثاني في 100 متر حرة و50 مترًا ظهر، حصلت اللاعبة بسنت طلبة علي المركز الثالث 200متر متنوع و50 مترًا فراشة، حصل اللاعب مروان الصفتي علي المركز الأول 40 مترًا حرة مع تتابع، حصلت اللاعبة روان أبو الفضل علي المركز الأول 50 مترًا ظهر مع 50 مترًا فراشة وتتابع، حصلت اللاعبة ليان شادي علي المركز الأول تتابع بالمركز الثاني 100 متر صدر، حصلت اللاعبة روان تامر علي المركز الأول 100 متر صدر وعلي المركز الثانى 200 متر متنوع، حصلت اللاعبة فريدة ثروت علي المركز الأول 100متر حرة و400 متر حرة وتتابع، وأخيرًا حصلت اللاعبة لجين ضياء علي المركز الأول 200 متر متنوع وتتابع .

جدير بالذكر، أن دورة الجمنزياد المدرسى العربى الأول لتفعيل وثيقة تطوير الرياضة المدرسية بمشاركة عدد من الدول، انطلقت من بيروت، بمشاركة منتخبات دول: مصر، الجزائر، الكويت، فلسطين، المغرب، سلطنة عمان، ولبنان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- الشحن الجوي تنقل 3 دلافين من شرم الشيخ إلى بيروت

    أخبار

  • وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية

    أخبار

  • بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

    أخبار

  • وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تغادر القاهرة متوجهة إلى بيروت

    أخبار

إعلان

1e33159151.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل