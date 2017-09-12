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رئيس الوزراء يوجه بالإسراع بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الصين

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رئيس الوزراء يوجه بالإسراع بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الصين رئيس الوزراء يوجه بالإسراع بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الصين

التحرير

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تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع وزراء التجارة والصناعة، والبترول، والنقل، ملفات العمل خلال هذه المرحلة، والمشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها في العديد من قطاعات الوزارات الثلاث، لخدمة المواطنين وتوفير احتياجات التنمية.

إسماعيل بحث مع وزير التجارة النتائج الإيجابية لمشاركة في القمة التاسعة لتجمع "البريكس" التي عقدت بالصين الشهر الحالي، مؤكدًا أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، والعمل على زيادة مستوى التعاون خلال الفترة المقبلة بين مصر والدول الأعضاء في "البريكس"؛ للاستفادة من القدرات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول في تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، إلى جانب الإسراع في تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين، والمضي قدماً في دفع التعاون بين البلدين وتنفيذ المشروعات المشتركة وزيادة حركة التبادل التجاري.

وعرض الوزير خلال اللقاء أبرز نتائج الفعاليات التي جرت على هامش قمة تجمع "البريكس" وفي مقدمتها معرض الصين والدول العربية الذي شاركت به مصر باعتبارها ضيف شرف المؤتمر، حيث تم الاتفاق على افتتاح مركز ثقافي دائم لمصر بالصين يمثل واجهة لدفع حركة السياحة والتبادل الثقافي المشترك.

كما عرض الوزير نتائج لقاءاته التي أجراها على هامش المعرض ومنها لقاءه بهيئة التنمية الصناعية في الصين، ورابطتي صناعة السيارات والغزل والنسيج هناك، والتي جاءت بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر، حيث تم استعراض عدد من المشروعات ذات الأولوية للتعاون بين الدولتين في عدد من المجالات في مقدمتها: الكهرباء، والنقل، وصناعة السيارات، والغزل والنسيج.

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وتناول الوزير الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المؤتمر، وتضمنت تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج وتصنيع سيارات النقل، على أن يقام في مدينة العاشر من رمضان، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في مارس أو ابريل المقبل، إلى جانب مشروع تنفيذ توسعات لإحدى الشركات الصينية العاملة في صناعة الألياف الزجاجية بمصر، حيث من المقرر أن تصبح مصر بعد هذا التوسع ثالث دولة في العالم لتصدير الألياف الزجاجية، هذا إلى جانب اتفاقية في مجال زيادة الصادرات الزراعية بين البلدين.

وخلال لقاء رئيس الوزراء بالدكتور هشام عرفات وزير النقل، تم استعراض تقرير حول سير خطط وبرامج تطوير السكك الحديدية، وموقف توفير قطع الغيار الخاصة بالجرارات القديمة، وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على تسخير كافة الإمكانات وتوفير التمويل اللازم لهذا المرفق الهام بما يحقق النهوض به.

وعلى جانب آخر استعرض رئيس الوزراء مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير قطاع البترول؛ بما يساهم في الاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة، لتوفير احتياجات السوق المحلي من الطاقة، وآخر تطورات الاعمال الجارية في مشروع حقل ظهر ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لبدء الإنتاج من المشروع، هذا إلى جانب بحث توفير المنتجات البترولية استعداداً لفصل الشتاء.

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التحرير

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