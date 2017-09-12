خداع «طليقها» وحقيقة زواجها من «لبناني».. مواقف أثارت الجدل حول إيمان العاصي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حالة من الجدل أثارتها الفنانة الشابة إيمان العاصي بعد تداول الكثير من الأخبار التى تفيد زواجها من رجل لبناني.

لم تصمت "العاصي" جراء تلك الشائعات، وخرجت لتنفي تلك الأخبار خلال لقاء سريع مع برنامج "عرب وود"، وقالت إن البعض بمجرد أن يرى صورة لها مع شخص ما يظن أنها مرتبطة به، ويطلقون الشائعات عليها، وأكدت أنها اعتادت على مثل هذه الأمور، ففي كل فترة تخرج شائعة عن زواجها.

وتابعت قائلة إنها لا تحب الحديث في هذه الأمور مبكرًا، فعندما يكون هناك شيء جدي هي من ستعلن عن الأمر.

لم يكن ذلك الموقف الوحيد الذي يثير الجدل حول إيمان العاصي ونرصد أبرز المواقف خلال التقرير التالى..

علاقتها بطارق صبري

حالة من الجدل أثيرت حول علاقتها بالفنان طارق صبري، فبعدما أكد عدد من أصدقائهما المقربين الخبر، وقاموا بتقديم التهنئة لـ"العاصي" على خطوبتها عبر حسابتهم الشخصية، قاموا بحذفها على الفور، ما أثار الكثير من التكهنات حول رغبة "العاصي" في التكتم على الأمر، بسبب حضانة ابنتها.

وبعد فترة طويلة، خرجت الفنانة إيمان العاصي لتنفي ارتباطها بزميلها، خلال أحد حوارتها الإذاعية، ما أثار التكهنات أيضًا حول إنهائهما علاقتهما العاطفية قبل إعلانها رسميًا، أو حرص إيمان على عدم الإعلان بسبب ابنتها.

طلقها من زوجها الأول

حصد زواجها من رجل الأعمال نبيل زانوسي اهتمامًا كبيرًا من الإعلام، خاصةً أنها أعلنت اعتزالها التمثيل والتفرغ لحياتها الزوجية، حتى فوجئ الجميع بعد زواجها بشهور قليلة بتحريرها محضر في قسم الشرطة، تتهم فيه زوجها باختطافها واحتجازها، بعد أن طلبت منه الطلاق، بسبب "خداعه" لها، عندما علمت أنه مجرد مدير صيانة في إحدى الشركات، وليس مالك الشركة، كما قال لها، وذلك وفقًا لما اتهمت به زوجها السابق.



«الحجاب»

شاهد أيضا

في عام 2006 فاجأت الجمهور بإرتدائها الحجاب، والابتعاد عن الأضواء، لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها لأنها "لم تحصن نفسها" من المغريات، وذلك بحسب وصفها.

اعتذارها عن «جواب اعتقال»

لم يعرف الكثيرون أنها كانت مرشحة للقيام بدور دينا الشربيني أمام محمد رمضان في فيلم "جواب اعتقال"، ولكنها اعتذرت في اللحظات الأخيرة بسبب بعض المشاكل الإنتاجية، وقالت خلال إحدي التصريحات: "بالفعل كنت سأشارك في فيلم "جواب اعتقال" مع الفنان محمد رمضان وكنت متحمسه كثيرًا للعمل معه، لكن المشاكل الإنتاجية كنت السبب في انسحابي، ولا أرغب في التوضيح أكثر من ذلك، لكنني كنت أتمنى العمل مع رمضان".

ظهورها بـ«المايو»

أثارت الكثير من الجدل بعد ظهورها بالمايو برفقة صديقتها ميرهان حسين في الساحل الشمالي لقضاء إجازتهما معا على الشاطئ، خاصة وأن الجمهورلم يعتاد رؤيتها بتلك الجرأة.