حكم قضائي برفض إلغاء قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار الكهرباء

كتب-محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، برفض الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودي وعلاء أحمد سميح، والمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتقليص دعم الكهرباء وتحريك مستويات الأسعار.

وقالت الدعوى المسجلة برقم 35444 لسنة 69 قضائية، إنّ القرار اغتصب سلطة التشريع وخالف أحكام الدستور والقانون، إذ قرر رئيس الوزراء رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد دون اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء، ودون أن يقابل ذلك زيادة فى الدخول، بحسب قول الدعوى.

طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبها ويلغي قرار رئيس مجلس الوزراء بتقليص دعم الكهرباء وتحريك مستويات الأسعار.