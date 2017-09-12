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"الصحفيين": افتتاح مراكز تدريب النقابة في مارس المقبل

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مصراوي Masrawy

"الصحفيين": افتتاح مراكز تدريب النقابة في مارس المقبل

05:33 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

كتبت - هاجر حسني:

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن تجهيز مراكز التدريب على فنون الصحافة والإعلام بالنقابة تسير بخطوات ممتازة ومن المقرر افتتاحها في مارس المقبل.

وأضاف سلامة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عمليات تجهيز وتشطيب الكافتيريا والمطعم بالدور الثامن بالنقابة ستنتهي في نهاية أكتوبر المقبل، وسيكون الشكل العام لائقاً بالجماعة الصحفية.

وأشاد نقيب الصحفيين بالاستجابة الفورية للشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة الشارقة بزيادة قيمة الدعم بقيمة خمسة ملايين جنيه، لاستكمال التجديدات والإنشاءات، وبهذا تبلغ قيمة الدعم الإجمالية مبلغ ثلاثون مليون جنيه في إطار المنح التي يقدمها الشيخ سلطان بن محمد القاسمي على المستويين العربي والدولي.

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مصراوي Masrawy

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