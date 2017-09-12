إحباط أكبر محاولة لتهريب "الحشيش" داخل طرود شيكولاتة بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

نجحت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات في إحباط أكبر محاولة لتهريب الحشيش داخل طرود شيكولاته وحلويات قادمة من لبنان لصالح إحدى الشركات.

وتمكن رجال الجمارك من ضبط الشحنة قبل خروجها من المطار وتسليمها إلي تجار المخدرات، وتقوم السلطات حاليا بحصر الكميات التي تم ضبطها وإبلاغ الجهات الأمنية والرقابية العاملة بالمطار لمباشرة التحقيقات.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: "وردت معلومات من وحدة مكافحة المخدرات عن وصول شحنة من مخدر الحشيش قادمة من بيروت علي الطائرة اللبنانية، وفور وصول الشحنة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم ٠٧٦_٤٠٠٤٩٢٦٢، تم تشكيل لجنة جمركية بالاشتراك مع مباحث مكافحة المخدرات".

وأضافت المصادر: "تبين أن الشحنة عبارة عن ١٢طرداً من قوالب الشيكولاتة والحلويات , بوزن 6 آلاف و 355 كيلو جرام ، وبها كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل قوالب الشيكولاته، وتعاونت الجمارك مع مباحث مكافحة المخدرات بتفتيش الطرود، وجاري حتي الآن حصر الكمية التي تم ضبطها".