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السجيني: "الدولة الفاشلة" تتوافق أجهزتها على وجود المشاكل دون حله

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مصراوي Masrawy

السجيني: "الدولة الفاشلة" تتوافق أجهزتها على وجود المشاكل دون حله

05:28 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

كتبت- ندى الخولي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة الفاشلة هي الدولة التي تتوافق جميع أجهزتها على وجود مشكلة ويتم تشخيصها ومعرفة أسبابها والتوصل إلى حل، دون تنفيذه على أرض الواقع.

وأشار السجيني، خلال كلمته بالمؤتمر الأول، تحت عنوان "الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد"، والمنظم من قبل وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، أن تقدمت في مشروع قانون التنمية المحلية بـ 175 مادة تم الإبقاء على 26 مادة منها فقط وتعديل الباقي، موضحًا أن 95% من المواد التي تم تعديلها كان عليها توافق كامل، وأن المحافظين تقدموا بمقترحات قيمة وتم الأخذ في الاعتبار بالعديد من تلك المقترحات خاصة وأنهم هم المختصين بتطبيق القانون.

وأوضح رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية يتكون من 4 أبواب و155 مادة نتائج مناقشة 4 مشروعات قوانين مقدمة من قبل الحكومة والأحزاب والنواب، على مدار 69 اجتماعًا على مدار عام ونصف، و184 ساعة عمل من ضمنهم جلسات حوار مجتمعي متخصصة في قاعة مجلس الشورى، بحضور جميع الأطراف المعنية.

وأكد السجيني، أن قانون الإدارة المحلية أعطى صلاحيات أوسع للمحافظين وسحب بعض الاختصاصات من الوزارة لصالح المحافظين، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لوضخ اختصاصات رؤساء الوحدات المحلية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون إذا لم يصدر بلائحة تنفيذية مرضية للمحافظين يكون مثله مثل القانون السابق.

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مصراوي Masrawy

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