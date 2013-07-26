الإخوان يهاجمون متظاهرى الغربية وبورسعيد والفيوم

عشرات المعلمين يحاصرون وكيل التعليم «الإخوانى» فى القليوبية

كتب : صالح رمضان وحسن صالح ورفيق ناصف وأحمد فتحى وميشيل عبدالله وهبة صبيح منذ 49 دقيقة

واصل أعضاء جماعة الإخوان اعتداءاتهم على الأهالى وأعضاء القوى السياسية بالمحافظات، وهاجم المئات من المشاركين فى مسيرات دعم الرئيس المعزول محمد مرسى، أمس الأول، الأهالى فى محافظات الغربية وبورسعيد والفيوم، فيما حاصر عشرات المعلمين القيادى الإخوانى يوسف سليمان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية داخل مكتبه اعتراضا على «أخونة المديرية». وفى الغربية، هاجم الإخوان، عشرات المعتصمين فى ميدان الشهداء، ما أسفر عن إصابة 6 والقبض على 5 من الإخوان بحوزتهم شوم وعصى. وضبطت قوات الأمن 3 سيارات محملة بالأسلحة كانت فى طريقها إلى ميدان رابعة العدوية. وفى بورسعيد، هاجم المشاركون فى مسيرة دعم «المعزول»، رواد أحد المقاهى لاعتراضهم على هتاف الإخوان ضد وزير الدفاع، وحطموا المقهى وأطلق عدد منهم أعيرة نارية فى الهواء. وألقت قوات الأمن القبض على «س. ع. ف». وبحوزته «نقاب» و293 منشورا يهاجم من وصفهم بالعلمانيين، وذلك فجر أمس، أمام معدية الرسوة. وفى الفيوم، هاجمت مسيرة إخوانية شباب القوى السياسية المشاركين فى اللجان الشعبية بمحيط مديرية الأمن، ما أدى إلى إصابة شابين، فيما تدخلت قوات الشرطة وأطلقت قنابل الغاز لتفريق مسيرة الإخوان، واعتقلت 4 منهم. وفى القليوبية، حاصر العشرات من العاملين بـ«التربية والتعليم» يوسف سليمان، وكيل وزارة التعليم داخل مكتبه للمطالبة برحيله اعتراضا على «أخونة المديرية»، وتعيينه نقيب المعلمين الإخوانى مديرا للتعليم الخاص. وتضامن عدد من العاملين بعقود مؤقتة مع المتظاهرين، وأغلقوا أبواب المديرية للمطالبة بالتعيين. وفى الدقهلية، قرر قاضى المعارضات بمحكمة مركز المنصورة حبس «السيد. م. م». 28 سنة، سباك، و«ياسر. ع. ز». صاحب محل بشارع الترعة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل ثلاث مشاركات فى مظاهرة مؤيدة لـ«المعزول».