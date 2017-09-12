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الشريف يكرم 15 من رؤساء المدن والقرى والعاملين بـ"التنمية المحلية"

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مصراوي Masrawy

الشريف يكرم 15 من رؤساء المدن والقرى والعاملين بـ"التنمية المحلية"

05:07 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

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كتبت- ندى الخولي:
تصوير- محمود بكار:

كرم هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، 15 من رؤساء القرى والمُدن بالقاهرة والجيزة والقليوبية، والعاملين بالوزارة ومنحهم شهادات تقدير.

وجاء التكريم على هامش المؤتمر الأول للإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد، والمنظم من قبل وزارة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، ومنهم أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وشمل التكريم 3 من رؤساء الأحياء بالقاهرة، وهم: "عادل عبدالظاهر، رئيس حي البساتين، وخالد فاروق عقل، رئيس حي باب الشعرية، وإبراهيم صابر خليل، رئيس حي الجديدة".

وتم تكريم: "تيسير عبدالفتاح محمد، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، ومحمد نور الدين، رئيس حي الوراق، وجمال إسماعيل محمود، رئيس حي العجوز".

وفِي القليوبية، كرم الوزير، مختار عبدالرحمن، أمين نائب مركز ومدينة القناطر الخيرية، وعبدالعزيز علي محمد عبدالحميد، رئيس الوحدة المحلية لقرية القشيش، وياسر عبدالله علي، رئيس الوحدة المحلية لقرية طنان، فيما تم تكريم اثنين من العاملين بالوزارة، وهم: "محمد خليل، بالمكتب الفني، ومصطفى عبدالمجيد، رئيس غرفة الشكاوى بالوزارة".

كما كرم الوزير هشام الشريف، 5 من القيادات المحلية من المتميزين في تيسير تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات، حيث قام فريق من المتخصصين والوزير بلقاء مع مسؤولي الأحياء والإدارات الهندسية بالمحافظات الثلاث القاهرة والجيزة والقليوبية لدراسة ملف تيسير إجراءات تقديم الخدمات وتبسيطه.

وتم اختيار أكثر5 قيادات شاركوا في إعداد منظومة متكاملة لتوحيد وتبسيط الإجراءات، وهم: "إبراهيم صابر، رئيس حي مصر الجديدة، والمهندسة عفاف النجار، مدير الإدارة الهندسية بمدينة الجيزة، وإبراهيم عبدالهادي، رئيس حي بولاق أبوالعلا، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مدينة شبرا الخيمة، والمهندس عبدالله سيد أحمد الزغبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية"، كما قرر الوزير صرف شهرين مكافأة لكل اللذين تم تكريمهم.

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