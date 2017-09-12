الري: خطة عاجلة لمواجهة أي سيول محتملة والحد من خطورتها

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلا بشأن جهود وأنشطة الوزارة ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء في مجال مواجهة السيول، لافتاً إلى الاستفادة منها في تعزيز الإيراد المائي المحدود من أجل تلبية جميع احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة.

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، الثلاثاء، إن المصلحة وضعت خطة عاجلة للتعامل مع السيول والأمطار بصفة عامة ومواجهة أية سيول محتملة والحد من خطورتها، لافتاً إلى طرح أعمال بتكلفة تقديرية 12 مليون دولار بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.

وأضاف أبو زيد: "الوزارة تواجه جميع المستجدات المتلاحقة والتحديات التي تجابه منظومة الري والصرف، ومنها إنشاء منظومة جديدة لتوجيه التصرفات المائية الناجمة عن محطات الصرف الصحي وصرفها على المصارف للحفاظ على المجاري المائية ومواجهة التلوث بكافة أشكاله".

وأكد رئيس مصلحة الميكانيكا، تزايد عوامل حدوث السيول والأمطار ودخول مصر حزام الأمطار فى السنوات الأخيرة ، مؤكداً علي أهمية زيادة قدرة محطات الصرف بالمنطقة، حتى لا تتكرر أزمة السيول التي حدثت في نوفمبر 2015.

يشار إلى أن الانتهاء من تأهيل صناديق التروس لمحطات "الطابية، وحلق الجمل، والدلنجات، والخيري، والدشودي"، بدعم فني ومالي لتوريد صناديق تروس لمحطات غرب الدلتا بتمويل من البنك الإسلامي بتكلفة إجمالية 4 مليون يورو.