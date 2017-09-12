تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للسوق إي جي إكس 30 بنسبة 0.43%، ليغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 13474.88 نقطة، وأغلق مؤشر إي جي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة على صعود نسبته 1.69%، ليغلق عند مستوى 725.52 نقطة.

وارتفع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.95%، ليغلق عند مستوى 1618.63 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.46%، ليغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 487.95 نقطة.

وحول إجمالي قيمة التداولات، فقد بلغت 1,311 مليار جنيه بإجمالي عدد عمليات بلغ 30,359 عملية، وسجل رأس المال السوقي للبورصة بنهاية التعاملات 712,37 مليار جنيه.

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وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 71.8% من إجمالي التعاملات، فيما سجلت تعاملات الأجانب 19.9% والعرب 8.31%.

وتوجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بقيمة إجمالية بلغت 91 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع بقيمة إجمالية بلغت 73 مليون جنيه مصري و18 مليون جنيه على الترتيب.