الفريق حجازي يلتقي المستشار العسكري لحفظ السلام بالأمم المتحدة

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التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، الفريق كارلوس لوتاي، المستشار العسكري لإدارة حفظ السلام بسكرتارية الأمم المتحدة، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء، عددا من الموضوعات ذات الصلة بالمشاركة المصرية، ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والجهود الرامية لإرساء دعائم الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال حجازي إن مصر كانت في مقدمة الدول التي شاركت لدعم جهود الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام، منذ مطلع الستينيات، ولازالت تشارك بفاعلية كبيرة في هذه المهام، معربا عن استعداد القوات المسلحة المصرية للمزيد من التعاون والمشاركة، بما تملكه من قدرات وإمكانات وخبرات في هذا المجال.

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من جانبه، أشاد لوتاي بالمستوى المتميز لعناصر القوات المصرية المشاركة، ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والدور الفاعل لهذه العناصر في دعم جهود الأمن والاستقرار وحفظ السلام بالعديد من الدول.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.