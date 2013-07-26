المحافظات تنتفض اليوم فى مليونية «تفويض الجيش»

القوى السياسية تعلن النفير العام.. والجيش والشرطة يؤمّنان المسيرات بالاستعانة بالقبائل والكاميرات.. ومسيرات ليلية لدعم الجيش.. وصور السيسى تملأ الشرفات

كتب : محمد مقلد وحسن صالح وهيثم الشيخ والمحافظات منذ 44 دقيقة

دعت القوى السياسية لتنظيم عشرات المسيرات والوقفات بمختلف المحافظات اليوم، ضمن فعاليات مليونية «التفويض»، لدعم قوات الجيش فى مواجهة العنف والإرهاب، فيما استعدت قوات الجيش والشرطة لتأمين المسيرات عبر نشر آلاف الجنود والمركبات فى أماكن التظاهرات، إضافة إلى الاستعانة برجال القبائل لتأمين المسيرات فى مدن القناة وسيناء، وتصوير المسيرات بالكاميرات، لرصد أى تجاوزات أمنية.

فى الإسكندرية، احتشد النشطاء السياسيون وشباب الثورة فى ميدان سيدى جابر، منذ الخميس، للتصدى لمحاولات جماعة الإخوان لاحتلاله، بينما انطلقت مسيرات فى غرب الإسكندرية لدعوة المواطنين للنزول.

وانتشرت صور الفريق عبدالفتاح السيسى فى شوارع المدينة، وملأت شرفات المنازل، .. فيما أعلن حزب المؤتمر بالإسكندرية، عن تنظيم الحزب لمائدة إفطار جماعى تسع لحوالى ٦ آلاف شخص.

وفى الشرقية، أعلنت القوى السياسية عن تنظيم تظاهره حاشدة أمام مبنى المحافظة بمدينة الزقازيق، كما أعلنت القوى الثورية بالبحر الأحمر نزولها فى ميدان «أكوا فن» استجابة لدعوة السيسى، ولوضع الشرطة والجيش أمام مسئوليتهما فى تطهير البلاد من البؤر الإرهابية فى سيناء.

وفى القليوبية، رفعت مديرية الأمن حالة الاستعداد لتأمين التظاهرات، فيما دعت القوى السياسية أهالى المحافظة للنزول بميدان الشارع الجديد ومسطرد بشبرا الخيمة والإفطار الجماعى بالميدان، ثم التحرك بمسيرة حتى قصر الاتحادية، والتجمع بمنطقة كوبرى عرابى بشبرا الخيمة وميدان المؤسسة والإفطار بالميدان، ثم التحرك بمسيرة إلى ميدان التحرير.

وكما دعت للتجمع أمام ميدان المحطة ببنها، ثم التحرك بمسيرة إلى مبنى المحافظة والإفطار أمامها ثم التحرك بمسيرة تجوب شوارع المدينة لتأييد الجيش فى مواجهة العنف والإرهاب.

وفى السويس، قال اللواء طارق نصار، مدير أمن السويس، إنهم سيقومون بتأمين التظاهرات بنشر كاميرات فى الميادين والشوارع التى ستشهد تلك التظاهرات، فيما اتفق مشايخ القبائل بالعين السخنة وجبل عتاقة وعيون موسى والجناين خلال اجتماعهم مع الجيش الثالث، على قيام القبائل بتأمين الطرق الجبلية والسريعة والشركات والمصانع والقرى السياحية وخطوط البترول.

كما وضعت قوات الجيش بمدن القناة خطة أمنية لتأمين المنشآت العامة والخاصة والمظاهرات، ورفع الجيش الثانى الميدانى حالة التهاب القصوى داخل ثكناته، ودفع بتعزيزات عسكرية من مدرعات وجنود لتأمين المنشآت الحيوية والبنوك ومكاتب البريد بالإسماعيلية، كذلك تم تعزيز قوات التأمين على طول المجرى الملاحى لقناة السويس والذى يمتد بمدن القناة الثلاث.

وفى أسوان، نظم المئات من أبناء النوبة بمركز نصر النوبة، مسيرة ليلية، أمس الأول، لدعم السيسى.

وفى أسيوط، دعت اللجنة المنسقة لفعاليات 30 يونيو بأسيوط للتجمع فى الساعة الخامسة مساءً، عند ديوان عام المحافظة، وفيما أعلنت القوى السياسية بالبحيرة «النفير» لدعم الجيش والشرطة، ودشن نشطاء بدمنهور «حركة المقاومة الشعبية»، خلال وقفة نظموها بميدان الساعة بدمنهور، فيما انتشرت لافتات تفويض الجيش فى الشوارع.

وفى المنيا، دعت الأحزاب المدنية إلى الاحتشاد أمام ديوان عام المحافظة لتفويض القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.

وجابت السيارات كافة قرى ومراكز محافظتى المنوفية والغربية لدعوة الأهالى للنزول لمساندة الجيش، رافعة صور تأييد للسيسى.