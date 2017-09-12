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«مش هاكون أحسن من اللي راحو».. آخر ما قاله شهيد البحيرة بحادث العريش

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«مش هاكون أحسن من اللي راحو».. آخر ما قاله شهيد البحيرة بحادث العريش «مش هاكون أحسن من اللي راحو».. آخر ما قاله شهيد البحيرة بحادث العريش

التحرير

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اتشحت قرية الحوشي بمركز دمنهور بالبحيرة بالسواد، حزنا على استشهاد رقيب شرطة محفوظ محمد الصباغ، جراء حادث العريش الإرهابي.

وتوافد المئات من الأهالي على سرادق عزاء أقيم للشهيد بمسقط رأسه في انتظار وصول الجثمان بعد إنهاء بعض الإجراءات.

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قال خميس أبو عقدة، صديق الشهيد، إنه اتصل بأشقائه الساعة 11 ظهر أمس -قبل الحادث- وأوصى أبناءه بالذهاب إلى دروسهم، مشيرا إلى أنه رفض طلب أسرته خلال إجازته الأخيرة بالحصول على إجازة والمكوث معهم لأيام "مش هاكون أحسن من اللي راحوا، ونطق الشهادتين قبل رحيله".

وحسب أحد أصدقائه، تزوج الشهيد منذ 9 سنوات، ولديه 3 أبناء، وله 5 أشقاء (بنين) هو الأوسط، وتسيطر حالة من الصدمة على والديه.

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التحرير

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