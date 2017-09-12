عامل فقد نجل شقيقه في حادث بني سويف: «جاي يشتري حاجة فرحه»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بينما أعد فوزي كامل للنزول في جولة مع شقيقه ونجله بأسواق القاهرة لشراء مستلزمات حفل زفاف الأخير، يتلقى اتصالا من هاتف أحدهما "تعالى بسرعة أخوك وابنه في المستشفى".

لم يتحرك "فوزي" من موضعه قيد أنملة، محاولا استيعاب ما جاء بالمكالمة من قبل مجهول، يهرول بعدها إلى مستشفى بني سويف، داعيا الله أن يكونا على قيد الحياة، لكنه وجدهما جثتين داخل المشرحة جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص كانا يستقلانها وأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي.

شاهد أيضا

يؤكد "كامل" أن شقيقه "فايز"، 50 سنة، ونجله "ميلاد"، 25 سنة، كانا يستقلان القطار، وتعطل بمحافظة المنيا، فاستقلا سيارة ميكروباص لاستكمال رحلتهما.

ويشير في حديثه لـ"التحرير" إلى أنه كان في انتظارهما بالقاهرة لشراء مستلزمات حفل زفاف "ميلاد"، قائلا: "فرحه كمان يومين.. بس كده اتزف للجنة".

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، قد تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص رقم" 1738 ي.د" وأخرى نقل بمقطورة رقم "4539 ي.ث.ج"، أسفر عن مصرع 15 شخصا، وإصابة آخر.