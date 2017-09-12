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شكري لمندوب قطر: حديثك مهاترات غير مقبولة.. والدوحة تدعم الإرهاب

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شكري لمندوب قطر: حديثك مهاترات غير مقبولة.. والدوحة تدعم الإرهاب شكري لمندوب قطر: حديثك مهاترات غير مقبولة.. والدوحة تدعم الإرهاب

التحرير

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هاجم وزير الخارجية سامح شكري مندوب قطر في الجامعة العربية، بعد حديث الأخير عن أن إجراءات الدول الأربع مع بلاده غير مقبولة وتمس السيادة.

وقال وزير الخارجية سامح شكري بلهجة عنيفة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية اليوم، إن ما ذكره مندوب قطر في الجامعة العربية مهاترات غير مقبولة، وإن الدوحة مستمرة في دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في دول المنطقة.

وأكد شكري أن شعب له حضارة 7 آلاف سنة، ولا يقبل هذه المهاترات من مندوب قطر. 

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مضيفا أن مصر عندما تتحدث عن دعم قطر للإرهاب فإنها تتحدث من واقع ما لديها من مستندات ووثائق.

 

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التحرير

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