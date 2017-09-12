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جدل في مجلس وزراء الخارجية العرب بسبب كلمة قطر

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جدل في مجلس وزراء الخارجية العرب بسبب كلمة قطر جدل في مجلس وزراء الخارجية العرب بسبب كلمة قطر

التحرير

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شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، حالة من الجدل والنقاش الحاد، خلفتها كلمة وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان المريخي، الذي كان آخر المتحدثين في قائمة الوزراء.

بعد أن انتهى الوزير القطري من إلقاء كلمته، طلب رئيس وفد السفير أحمد قطان، من رئيس الجلسة وزير خارجية جيبوتي الرد، إلا أن رئيس الجلسة طلب إنهاء الجلسة الافتتاحية وترك الردود للجلسة المغلقة، إلا أن وزير الخارجية سامح شكري أكد من جانبه ضرورة إتاحة الفرصة للرد في الجلسة المفتوحة، خاصة أن رئيس الوفد القطري تحدث في جلسة مفتوحة، ولم تكن كلمته مجدولة ضمن قوائم المتحدثين.

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ووصف شكري ما ورد في كلمة الوزير القطري بالتدني الأخلاقي، الذي لا يليق في التحدث مع دول لها تاريخ في الحضارة الإنسانية، رافضا بشدة ما ورد على لسان الوزير القطري.

واستقر الرأي في النهاية على استمرار فتح الجلسة للرد.

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التحرير

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