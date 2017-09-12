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أهالي ضحايا حادث بني سويف يتسلمون جثامين ذويهم (صور)

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أهالي ضحايا حادث بني سويف يتسلمون جثامين ذويهم (صور) أهالي ضحايا حادث بني سويف يتسلمون جثامين ذويهم (صور)

التحرير

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تسلم أهالي ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، اليوم الثلاثاء، جثامين ذويهم بعد تصريح النيابة العامة بالدفن.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من اللواء ممدوح أبو زيد، مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم بالقرب من نفق سنور، أسفر عن مصرع 15 شخصا، وإصابة آخر، نُقل إلى مستشفى بني سويف العام.

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ودفعت هيئة الإسعاف بـ10 سيارات، و3 سيارات من مرفق إسعاف المنيا، وتم نقل 9 جثث إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام، و6 إلى مشرحة مستشفى ناصر المركزي.

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التحرير

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