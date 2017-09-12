أخبار عاجلة

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بالفيديو- مشادة كلامية بين ممثل قطر وسفير السعودية في الجامعة العربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

- مشادة كلامية بين ممثل قطر وسفير في الجامعة العربية

04:44 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

بالفيديو- مشادة كلامية بين ممثل قطر وسفير السعودية في الجامعة العربية

القاهرة – (مصراوي):

دخل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي، في مشادة كلامية مع رئيس وفد السعودية إلى الجامعة العربية السفير أحمد قطان خلال اجتماع وزارء الخارجية العرب والذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية.

وقال ممثل قطر خلال الجلسة "الأخ أحمد القطان نبرته فيها تهديد، أنا ما اعتقد أنه قد هذه المسؤولية وإنه يقولها"، ورد عليه قطان "أنا قدها ووقدود إن شاء الله".

ورد الوزير القطري موجها حديثه إلى قطان "لما اتكلم أنت تسكت"، وقال قطان "أنت اللي تسكت".

شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء حالة من الجدل والنقاش الحاد خلفتها كلمة وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان المريخي الذي كان آخر المتحدثين في قائمة الوزراء.

فبعد أن انتهى الوزير القطري من إلقاء كلمته طلب رئيس وفد السعودية السفير أحمد قطان من رئيس الجلسة وزير خارجية جيبوتي الرد إلا أن رئيس الجلسة طلب إنهاء الجلسة الافتتاحية وترك الردود للجلسة المغلقة.

إلا أن وزير الخارجية سامح شكري أكد من جانبه ضرورة إتاحة الفرصة للرد في الجلسة المفتوحة خاصة وأن رئيس الوفد القطري تحدث في جلسة مفتوحة ولم تكن كلمته مجدولة ضمن قوائم المتحدثين.

ووصف شكري ما ورد في كلمة الوزير القطري بـ"التدني الأخلاقي" الذي لا يليق في التحدث مع دول لها تاريخ في الحضارة الإنسانية رافضا بشدة ما ورد على لسان الوزير القطري.

واستقر الرأي في النهاية على استمرار فتح الجلسة للرد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رويترز: السعودية "تعتقل" سلمان العودة وعائض القرني

    أخبار

  • جدل ونقاش حاد في اجتماع وزراء الخارجية العرب ردًا على كلمة ممثل قطر

    أخبار

  • وزير الخارجية يوضح موقف من الأزمات في المنطقة العربية

    أخبار

  • وزير خارجية اليابان: أمن الشرق الأوسط من أمن بلادى

    أخبار

إعلان

41c8d54173.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل