أخبار عاجلة

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

سفير مصر بتونس: اتصالات مكثفة لحل مشكلة 16 صيادًا مصريًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سفير بتونس: اتصالات مكثفة لحل مشكلة 16 صيادًا مصريًا

04:42 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

سفير مصر بتونس: اتصالات مكثفة لحل مشكلة 16 صيادًا مصريًا

نبيل حبشي سفير مصر في تونس

تونس- (أ ش أ):

صرح نبيل حبشي سفير مصر في تونس بأن السفارة تنسق مع السلطات التونسية لحل مشكلة الصيادين المصريين الستة عشر الذين تم احتجاز مركب الصيد الخاص بهم (أبو سعيد) من جانب قوات خفر السواحل التونسية نهاية الشهر الماضي، بتهمة الصيد في المياه الإقليمية التونسية بالقرب من ميناء جرجيس جنوبي البلاد.

وقال حبشي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن السفارة تتواصل مع السلطات التونسية لإطلاق سراح 12 صيادا وإعادتهم إلى مصر خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك من أصل 16 (من محافظتي رشيد وكفر الشيخ) كانوا على متن المركب، حيث سيظل طاقم إبحار المركب المكون من 4 أفراد في تونس لحين انتهاء كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة والعودة بالمركب إلى مصر.

وناشد حبشي، الصيادين المصريين توخي الدقة والحذر عند الإبحار والخروج في رحلات صيد، تجنبا لدخول المياه الإقليمية لدولة تونس الشقيقة دون تصريح.

وحول مشكلة مركب "الإيمان بالله" المحتجزة في تونس منذ أكتوبر الماضي، أشار حبشي إلى أنها انتهت تماما، وتم حلها، ويستطيع باقي أفراد المركب العودة لمصر في أي وقت.

من جهة أخرى، وبالنسبة لمباراتي النادي الأهلي المصري والترجي التونسي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، قال حبشي إن السفارة استخرجت جميع التأشيرات الخاصة ببعثة نادي الترجي لدخول مصر، وتم تقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، بجانب حوالي 100 مشجع تونسي.

وأضاف حبشي أنه سيكون في استقبال بعثة النادي الأهلي عند وصولها مطار تونس وسيحضر لقاء العودة المقرر في 23 من الشهر الجاري، وسيتم توفير كافة سبل الدعم لتيسير مهمة البعثة، متمنيا كل التوفيق للفرق الرياضية المصرية التي تمثل مصر في البطولات العربية أو القارية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • دقيقة حداد على أرواح ضحايا المنيا في حفل إفطار السفارة المصرية بباريس

    أخبار

  • اجتماع بين مصر والفاتيكان بشأن إحياء مسار العائلة المقدسة

    أخبار

  • القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث"

    أخبار

  • سفير مصر في تونس: نتواصل مع السلطات للإفراج عن مركب الصيد المحتجزة

    أخبار

إعلان

bdb6e4f621.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل