سفير مصر بتونس: اتصالات مكثفة لحل مشكلة 16 صيادًا مصريًا

تونس- (أ ش أ):

صرح نبيل حبشي سفير مصر في تونس بأن السفارة تنسق مع السلطات التونسية لحل مشكلة الصيادين المصريين الستة عشر الذين تم احتجاز مركب الصيد الخاص بهم (أبو سعيد) من جانب قوات خفر السواحل التونسية نهاية الشهر الماضي، بتهمة الصيد في المياه الإقليمية التونسية بالقرب من ميناء جرجيس جنوبي البلاد.

وقال حبشي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن السفارة تتواصل مع السلطات التونسية لإطلاق سراح 12 صيادا وإعادتهم إلى مصر خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك من أصل 16 (من محافظتي رشيد وكفر الشيخ) كانوا على متن المركب، حيث سيظل طاقم إبحار المركب المكون من 4 أفراد في تونس لحين انتهاء كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة والعودة بالمركب إلى مصر.

وناشد حبشي، الصيادين المصريين توخي الدقة والحذر عند الإبحار والخروج في رحلات صيد، تجنبا لدخول المياه الإقليمية لدولة تونس الشقيقة دون تصريح.

وحول مشكلة مركب "الإيمان بالله" المحتجزة في تونس منذ أكتوبر الماضي، أشار حبشي إلى أنها انتهت تماما، وتم حلها، ويستطيع باقي أفراد المركب العودة لمصر في أي وقت.

من جهة أخرى، وبالنسبة لمباراتي النادي الأهلي المصري والترجي التونسي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، قال حبشي إن السفارة استخرجت جميع التأشيرات الخاصة ببعثة نادي الترجي لدخول مصر، وتم تقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، بجانب حوالي 100 مشجع تونسي.

وأضاف حبشي أنه سيكون في استقبال بعثة النادي الأهلي عند وصولها مطار تونس وسيحضر لقاء العودة المقرر في 23 من الشهر الجاري، وسيتم توفير كافة سبل الدعم لتيسير مهمة البعثة، متمنيا كل التوفيق للفرق الرياضية المصرية التي تمثل مصر في البطولات العربية أو القارية.