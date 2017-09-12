التعليم: إعادة تقييم منظومة تدريب المعلمين ووضع معايير ثابتة لرفع كفاءتهم

كتبت- ياسمين محمد:

عقدت إيناس صبحي، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، اجتماعًا مع مديري مراكز التطوير التكنولوجي، ومسئولي الاختبارات والتدريب، ومنسقي البرامج التكنولوجية المختلفة بالمحافظات، عبر شبكة الفيديو كونفرانس بالوزارة؛ لمتابعة التدريبات المقدمة للمُعلمين.

أكدت "صبحي"، وفقًا لبيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون بين إدارة التعليم الإلكتروني والأكاديمية المهنية للمعلمين؛ لتدريب المعلمين المرشحين للترقي، بجانب تدريب عدد 523634 مُعلم على برنامج "تنمية مهارات المُعلم للتعامل مع مصادر بنك المعرفة"، موضحة أهمية هذا البرنامج التدريبي لتنمية مهارات المُعلمين في البحث في المصادر المتنوعة لبنك المعرفة المصري، وتعظيم الاستفادة من هذه المصادر في إثراء الدروس، وجعل العملية أكثر جذبًا للطلاب.

شهد الاجتماع، مناقشة أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه مسئولي البرامج التدريبية، والحلول المقترحة لتذليل تلك العقبات.

وأكدت إيناس صبحي، إعادة تقييم منظومة التدريب من حيث البرامج المقدمة، ووضع معايير ثابتة؛ لترشيح المتدربين، وتقييمهم وقياس أثر التدريب عليهم، بالإضافة إلى إعادة تقييم جميع مدربي البرامج التكنولوجية؛ للوقوف على مستواهم التقني، والعمل على رفع كفاءتهم العملية.

وأشارت صبحي إلى مبادرة (Hour Of Code) بالشراكة مع شركة مايكروسوفت، والتي تستهدف تدريب عدد (10000) مُعلم مُدرب؛ للقيام بتدريب عدد (500000) طالب على مبادئ البرمجة، بجانب الاهتمام ببرامج محو الأمية الرقمية مثل ICDL)، IC3، وغيرها).

ووجهت مدير الإدارة، بالاستعداد للمسابقات الدولية والمحلية لبرامج ميكروسوفت للمُعلمين والمُدربين والطلاب والمقدمة من خلال التعاون مع شركة سيرتي بورت " "Certiport، مؤكدة على تطبيقها لأول مرة في مصر، بالإضافة إلى مسابقة العلوم والتكنولوجيا، والاهتمام بورش العمل لتدريب الطلاب، وإقامة المعارض المحلية مثل: (معارض البحث العلمى، والعلوم والهندسة، والابتكار، وريادة الأعمال).