بورسعيد: الإخوان يحطمون مقهى ويطلقون الرصاص فى الهواء

انتشار لافتات تدعو للنزول اليوم لتفويض الجيش و«السيسى» لمواجهة الإرهاب

كتب : هبة صبيح منذ 20 دقيقة

هاجم المشاركون فى مسيرة نظمها إخوان بورسعيد لدعم الرئيس المعزول محمد مرسى، رواد أحد المقاهى بعد اعتراضهم على هتاف الإخوان ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، وحطموا المقهى وأطلق عدد منهم الأعيرة النارية فى الهواء لترهيب الأهالى، كما هدد مؤيدو مرسى باقتحام ميدان المسلة، مقر اعتصام أنصار القوى السياسية.

كان المئات من مؤيدى مرسى، يتقدمهم النساء، قد خرجوا فى مسيرة، عقب صلاة العشاء، أمس الأول، من أمام مسجد التوحيد بحى الزهور، المعتصمين فيه منذ خلع الشعب لمرسى، ومرت المسيرة فى شارع 23 يوليو حتى وصلت إلى مسجد صالح سليم وأثناء مرورها من أمام مقهى «الجيزى» اعترض رواد المقهى على هتافهم ضد السيسى ووصفهم له بأنه عدو الله واتهامهم الجيش بالتواطؤ، فنشبت مشادات بين الجانبين وهاجم الإخوان الأهالى وحطموا المقهى وأطلق عدد منهم وابلا من الرصاص فى الهواء لترهيب الأهالى.

واستكملت المسيرة طريقها وتوقفت لفترة بميدان ستالينجراد (الحمامة) أمام نقابة المعلمين، قبل أن تعود أدراجها إلى مسجد التوحيد مرة أخرى.

يذكر أن المسيرة هى الأولى للإخوان فى بورسعيد منذ سقوط الرئيس المعزول محمد مرسى.

إلى ذلك، توافد عشرات النشطاء السياسيين والأهالى على ميدان الشهداء «المسلة» مقر اعتصام القوى السياسية لحمايته، استجابة للدعوات التى نشرها البعض على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» للنزول بعد تهديد معتصمى الإخوان بالذهاب للميدان لاقتحامه.

فى المقابل، قامت قوات الجيش والشرطة بغلق شارع 23 يوليو لمنع وصول مسيرة الإخوان للميدان، والحيلولة دون وقوع اشتباكات بين الطرفين.

كما قامت القوات بإحاطة المتاريس حول ميدان الشهداء وأمام مبنى المحافظة والمستشفى العسكرى والمتحف الحربى.

إلى ذلك، انتشرت فى شوارع بورسعيد، أمس، لافتات علقها المواطنون فى الشوارع وعلى واجهات العمارات للدعوة للنزول اليوم الجمعة لتفويض الجيش والفريق أول عبدالفتاح السيسى ضد الإرهاب الإخوانى.

ودعا التيار الشعبى ببورسعيد على صفحته بالفيس بوك أهل بورسعيد للوقوف صفاً واحداً خلف جيش مصر وتفويضه لحمايته من حاملى السلاح ومثيرى العنف من بلطجية جماعة الإخوان، ودعاهم للاحتشاد فى ميدان الشهداء بعد صلاة العشاء يوم الجمعة.

وأكد ائتلاف المصابين أن 2400 مصاب سيشاركون فى مظاهرات تفويض السيسى لحربه ضد الإرهاب من خلال التجمع عقب صلاة الجمعة والإفطار بالمسلة.

وأعلنت جبهة 30 يونيو فى اجتماعها، أمس الأول، فى حزب المصريين الأحرار عن أماكن التجمعات والمسيرات، مشيرة إلى خروج مسيرتين؛ الأولى بعد صلاة التراويح، أمس، من مسجد «العباسى» على أن تتجه إلى ميدان الشهداء، فيما تخرج الأخرى بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد مريم.