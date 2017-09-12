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«مرسيدس» تكشف قدراتها في السيارات الكهربائية بمعرض فرانكفورت

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«مرسيدس» تكشف قدراتها في السيارات الكهربائية بمعرض فرانكفورت «مرسيدس» تكشف قدراتها في السيارات الكهربائية بمعرض فرانكفورت

التحرير

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تعرض شركة "مرسيدس" الألمانية، نموذجًا اختباريًا جديدًا لسياراتها الكهربائية، بإمكانيات مختلفة على مستوى المحافظة على البيئة والقدرات الخاصة للبطارية.

وبحسب موقع "جرين كار ريبورت"، فإن الشركة الألمانية العملاقة ستبدأ في طرح المفهوم الاختباري والذي سيدخل حيز التنفيذ الجاد خلال 2020 بشكل رسمي، ليكون ضمن إصداراتها المستقبلية.
وتعكف الشركة على وضع اللمسات الأخيرة للجيل الجديد من سياراتها الكهربائية بالكامل، والتي تنوي الكشف عن ملامحها خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات الذي سينطلق الخميس المقبل.

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التحرير

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