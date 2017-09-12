«أوبل» تدعم «كروس لاند» بنسخة كهربائية من المحركات

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تعكف شركة "أوبل" على تجهيز نسخة كهربائية من المحركات الخاصة بسيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الجديدة "كروس لاند"، تمهيدًا لطرحها في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.

وبحسب موقع "أوتوموتيف نيوز"، فإن الشركة الألمانية تراهن على النسخة الكهربائية في إيجاد موطأ قدم للمنافسة مع الإصدارات التي تنتمي للطراز الرياضي متعدد الأغراض في العالم.

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وتحمل السيارة التي تعمل بالدفع الرباعي نسخة من المحركات تعمل بوقود البنزين، انتظارًا للكشف عن كامل إمكاناتها في المعرض الدولي بألمانيا، والذي سينطلق الخميس المقبل.