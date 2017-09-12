هل تنفق الكثير من المال عند التسوق ..تعرف علي السبب

كتبت- نرمين الجلاد:

في حياتنا اليومية يتردد على مسامعنا شكوى دائمة بعدم القدرة على التحكم في المصروفات اليومية عند الذهاب للتسوق، وقد يرجع ذلك حسب موقع "psych2go"،الي استخدام بعض الروائح التي تؤثر عليك بطريقة غير مباشر وتجعلك تنفق الكثير من المال دون الشعور بذلك ومنها: رائحة الزهور:

وجد في دراسة أن المتاجر التي تستخدم روائح الأزهار، تبيع بشكل أسرع، والزبائن يكونون أكثر استعدادًا للشراء، ودفع المزيد من الأموال دون الشعور بالذنب، وكلما كانت الرائحة أقوى، كلما قضى هؤلاء الزبائن مدة أطول في المحالات التجارية.

اللافندر:

من المتعارف عليه أن اللافندر من الروائح التي تعطي للجسم الاسترخاء، وتخلق مشاعر الرائحة، وتساهم في إنفاقك المزيد من المال.

الفانيليا:

حسب دراسة أجريت عام 2015 وجدت أن الناس أكثر قدرة لإنفاق المال، عند استنشاق روائح حارة، مثل: القرفة والفانيليا، ويرجع السبب في ذلك الي أن هذه الروائح، تجعل الناس ينظرون إلى البيئة المحيطة وكأنها أكثر كثافة وضجة بالناس. فيشعرون بسيطرة أقل في المساحات المكتظة، وبشراء الأشياء فإنهم يشعرون باستعادة القليل من هذه السيطرة.

رائحة المخبوزات:

تساهم رائحة المخبوزات في مركز التسوق أو السوبرماركت، في الشعور بالجوع، وإنفاق المال، إن كنت تخشى من هذا الأمر، فيمكنك تناول وجبة صحية مشبعة قبل الخروج للتسوق.

ووجد أيضا أن الأطعمة المنزلية والمخبوزات تخلق بيئة دافئة، فبعض تجار العقارات يميلون لتحضير كعكة في المنزل قبل قدوم المشتري لخلق بيئة دافئة.