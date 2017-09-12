بالصور.. أشهر الكوميكس الساخرة على إعلان المصرية للاتصالات
بالصور.. أشهر الكوميكس الساخرة على إعلان المصرية للاتصالات
04:34 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
تعرف على مواصفات الحذاء المناسب للطفل أثناء اليوم الدراسي
كتبت- هاجر حاتم:
قامت شركة المصرية للاتصالات، خلال الأسبوع الماضي، حملتها الترويجية، للإعلان عن تشغيل الشبكة الرابعة للمحمول، التي ستطلقها بشكل رسمي يوم 15 سبتمبر الجاري.
اعتمدت الشركة شعارات تشويقية في إعلاناتها في الشوارع وأعلى الكباري، من بينها "احنا أكتر حد طمنك"، و"احنا أقصر طريق لحلمك"، و"البداية كانت عندنا".
وكعادة المصريين و"خفة دمهم"، بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كوميكس ساخرة على هذه الإعلانات، نستعرضها لكم في هذا الالبوم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. أشهر الكوميكس الساخرة عن وصف "الكراش"
-
بالصور.. أشهر "الكوميكس" بمناسبة عيد الأضحى المبارك
-
كيف تفاعل رواد "فيسبوك" مع فتاة طلبت صوراً تعبر عن فسخ خطوبتها؟
-
بالصور.. أشهر "الكوميكس" الخاصة بـ "عيد الأم" على مواقع التواصل
إعلان
إعلان