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رئيس الأركان يلتقي المستشار العسكري لإدارة حفظ السلام بالأمم المتحدة

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مصراوي Masrawy

رئيس الأركان يلتقي المستشار العسكري لإدارة حفظ السلام بالأمم المتحدة

04:31 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

رئيس الأركان يلتقي المستشار العسكري لإدارة حفظ السلام بالأمم المتحدة

الفريق محمود حجازي و الفريق كارلوس لوتاي

كتب- مصطفى المنشاوي:

التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق، كارلوس لوتاي، المستشار العسكري لإدارة حفظ السلام بسكرتارية الأمم المتحدة والوفد المرافق له الذي يزور حاليًا.

تناول اللقاء، عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمشاركة المصرية ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والجهود الرامية لإرساء دعائم الأمن والسلم على المستويين الإقليمى والدولي.

وأكد الفريق محمود حجازي، أن مصر كانت في مقدمة الدول التي شاركت لدعم جهود الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام منذ مطلع الستينيات ولازالت تشارك بفاعلية كبرى في هذه المهام، معربًا عن استعداد القوات المسلحة المصرية للمزيد من التعاون والمشاركة بما تملكه من قدرات وإمكانات وخبرات في هذا المجال.

من جانبه، أشاد الفريق كارلوس لوتاي بالمستوى المتميز لعناصر القوات المصرية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والدور الفاعل لهذه العناصر في دعم جهود الأمن والاستقرار، وحفظ السلام بالعديد من الدول.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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