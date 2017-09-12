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"دفاع النواب": "النجم الساطع" تعكس عمق العلاقات بين مصر وأمريكا

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مصراوي Masrawy

"دفاع النواب": "النجم الساطع" تعكس عمق العلاقات بين وأمريكا

04:25 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

تم تنفيذ التدريب على مدار 12 دورة سابقة

كتب- أحمد علي:

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن مناورات النجم الساطع تعكس عمق علاقات التعاون الإستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، خاصةً عقب استئنافها بعد توقف دام لـ 8 سنوات، حيث تم تنفيذ التدريب على مدار 12 دورة سابقة بدءًا من عام 1981 حتى عام 2009، ويتم إجرائها في خريف كل عامين.

وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن مناورة النجم الساطع تشارك به العديد من الدول الشقيقة والصديقة سواء بقوات أو بصفة مراقبين، وتأتي استمرارًا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية بمختلف أفرعها وتخصصاتها.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن من أهداف تلك المناورات تبادل الخبرات بين القوات المشاركة في المناورة في المهارات المختلفة بحرب الصحراء، بالإضافة إلى تبني العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، والشراكة التاريخية بينهم، فضلًا عن أن مصر خاضت حرب طويلة مع الإرهاب وأصبح لديها خبرة فريدة في مواجهته.

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