أخبار عاجلة

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الغربية يستقبل وفدا صينيا لبحث فرص الاستثمار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الغربية يستقبل وفدا صينيا لبحث فرص الاستثمار

04:11 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

  • عرض 11 صورة

    5521e8c63e.jpg

  • عرض 11 صورة

    2017_9_12_16_8_14_735.jpg

  • عرض 11 صورة

    c5506415ec.jpg

  • عرض 11 صورة

    17f15f444c.jpg

  • عرض 11 صورة

    868dee9554.jpg

  • عرض 11 صورة

    52ba2e9377.jpg

  • عرض 11 صورة

    7b77ebb937.jpg

  • عرض 11 صورة

    58e378dda4.jpg

  • عرض 11 صورة

    0702c4d299.jpg

  • عرض 11 صورة

    cbd4f29b49.jpg

  • عرض 11 صورة

    2b83bdcb5f.jpg

إعادة الألبوم

بعد توقفها بسبب

الألبوم التالى

بعد توقفها بسبب "كونتر".. عودة حركة الشاحنات بميناء الدخيلة (صور)

الغربية- مروة شاهين:

استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من إحدى الشركات الصينية المختصة بتدوير وتحويل القمامة إلى طاقة كهربائية، بمكتبة بالديوان العام.

وناقش المحافظ والوفد إمكانية استثمار الشركة فى هذا المجال بالمحافظة، وأكد دعمه الكامل لأي منظومة تخدم المحافظة، كما وجه بضرورة وضع الدراسات الكافية بالمعاينة على الطبيعة لمصانع التدوير.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ السويس يلتقي وفدا صينيا لبحث فرص الاستثمار

    أخبار

  • "الغربية" تشكل غرف عمليات لمواجهة طوارئ عيد الأضحى

    أخبار

  • بالمستندات.. بلاغان يتهمان محافظ الغربية بالاستيلاء على المال العام

    أخبار

  • تخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع للتضامن في "السنطة"

    أخبار

إعلان

d663175d27.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا