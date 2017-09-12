بالصور.. محافظ الغربية يستقبل وفدا صينيا لبحث فرص الاستثمار
بالصور.. محافظ الغربية يستقبل وفدا صينيا لبحث فرص الاستثمار
04:11 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
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الغربية- مروة شاهين:
استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من إحدى الشركات الصينية المختصة بتدوير وتحويل القمامة إلى طاقة كهربائية، بمكتبة بالديوان العام.
وناقش المحافظ والوفد إمكانية استثمار الشركة فى هذا المجال بالمحافظة، وأكد دعمه الكامل لأي منظومة تخدم المحافظة، كما وجه بضرورة وضع الدراسات الكافية بالمعاينة على الطبيعة لمصانع التدوير.
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