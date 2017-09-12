وزير البيئة : دراسة مبادرة الحد من استهلاك الأكياس البلاستيك سبب تأخير اطلاقها

كتبت- مادي غيث:

كشف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، عن سبب التأخير في إطلاق مبادرة الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية رغم أهميتها، مشيرًا إلى أنه كان لابد من دراسة الأمر جيدًا والتوصل إلى بدائل ملائمة، وبحث المعوقات وفرص النجاح قبل إطلاق المباردة.

وأضاف فهمي، لمصراوي، أن الدولة المصرية كانت تمر بفترة صعبة عقب الثورات، ما جعل هناك أولويات لإعادة بنائها، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لتوعية المواطنين بالتخلي عن الأكياس البلاستيكية، واستخدام بدائل لها كالشنط الورقية على سبيل المثال، مؤكدًا أنه لا بد من توعية وتحفيز المواطنين لتغيير سلوكهم، دون البحث عن عقوبات تفرض في حالة عدم التجاوب مع المبادرة.

من جانبها قالت آمال طه، رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، التابعة لوزارة البيئة، إن الوزارة بصدد تدشين حملات توعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، بدءًا الـ 29 من سبتمبر الجاري.

وأضافت طه، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن الوزارة وضعت خطة إعلامية لتوعية المواطنين، باستخدام أكياس ُمتحللة بدلًا من الأكياس البلاستيكية.

وتابعت رئيس الإدارة المركزية للإعلام، أن الوزارة تقوم حالياً بصناعة أكياس مُتحللة لتوزيعها على المحال التجارية، لتشجيع المواطنين على استخدامها بدلًا من الأكياس البلاستيكية المضرة للبيئة، موضحةً أنه سيتم إجراء جلسات تشاورية مع أصحاب المحال التجارية خلال سبتمبر الجاري.