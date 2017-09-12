بعد توقفها بسبب "كونتر".. عودة حركة الشاحنات بميناء الدخيلة (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

عادت حركة الشاحنات إلى طبيعتها بميناء الدخيلة غربى الإسكندرية، عصر اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام نحو ساعة إثر سقوط "كونتر" من أعلى شاحنة أثناء خروجها من الميناء، دون حدوث إصابات.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إنه تم إعادة تسيير حركة الشاحنات بمينائي الإسكندرية والدخيلة "دخول وخروج" مرة أخرى.

وأضاف"الغندور" فى تصريح لـ"مصراوي" أن الحركة كانت قد توقفت بعد سقوط كونتر بمخرج بوابة ميناء الدخيلة من أعلى شاحنة، وتم إطلاق سراح السائق بعد التأكد من عدم وجود أي تلفيات من جراء الحادث.

يشار إلى أن مينائي الإسكندرية يستقبلان يوميا نحو 14 ألف شاحنة تحمل بضائع متنوعة وغلال.