ضحايا حادث بني سويف.. تعطل قطارهم فاستقلوا "سيارة الموت" من المنيا



بني سويف ــ أحمد كامل:

تجمع العشرات من أسر ضحايا حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل بمقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، والذي أسفر عن مصرع 15 وإصابة شخص، اليوم الثلاثاء، أمام مشرحة مستشفى بني سويف العام وناصر المركزي، تمهيدا لاستلام جثامين ذويهم وسط حالة من البكاء والصراخ.

وأكد عدد من أسر المتوفين في الحادث أن المتوفين من أبناء محافظة أسيوط، كانوا يستقلون قطارا للتوجه إلى القاهرة وتعطل بهم في محافظة المنيا، واضطروا للنزول واستقلال سيارة ميكروباص من محافظة المنيا.

وقال رمضان كمال، فلاح، عم اثنين من المتوفين في الحادث هشام محمد كمال 22 سنة" ومحمد عبد المنعم، 23 سنة، عامل بناء: "نجل شقيقي مجند بالقوات المسلحة وأصيب في إحدى العمليات الإرهابية برفح وحصل على إجازة للعلاج بمستشفى القوات المسلحة في القاهرة، مشيرًا إلى أن المتوفى ونجل عمومته استقلوا القطار من محافظة اسيوط، لكنه تعطل بهم في محافظة المنيا، وأضطروا إلى النزول واستقلال سيارة أجرة ميكروباص من موقف سيارات محافظة المنيا، من أجل استكمال رحلتهم إلى محافظة القاهرة للحصول على العلاج بمستشفى القوات المسلحة بعد إصابة نجل شقيقه المجند بطلق ناري أثناء خدمته برفح في شمال سيناء، وتوجه برفقة ابن عمه محمد عبد المنعم إلى القاهرة ليلاقيا الموت سويا ببني سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من اللواء ممدوح ابو زيد مدير مباحث المديرية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيرة أجرة ميكروباص رقم" 1738 ي.د " وأخرى نقل بمقطورة رقم " 4539 ي.ث.ج"، مما اسفر عن مصرع 15 شخص وإصابة شخص واحد نقل إلى مستشفى بني سويف العام.

وتبين من التحريات الإولية للحادث أثناء قدوم السيارة الميكروباص رقم " 1738 ي.د "القادمة من أسيوط إلى القاهرة، اصطدمت من الخلف بسيارة نقل بمقطورة رقم " 4539 ي.ث.ج" نتيجة السرعة الزائدة.