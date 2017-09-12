إعادة محاكمة 298 متهمًا في حرق مبنى محافظة البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

قررت هيئة الطعون العسكرية، اليوم الثلاثاء، قبول الطعن بالنقض على القضية 233 جنايات عسكرية والمعروفة بحرق مبنى محافظة البحيرة، وإعادة محاكمة جميع المتهمين.

ويحاكم بالقضية ٢٩٨ متهمًا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بتهمة حرق المبنى يوم 14 أغسطس 2013، بينهم 103 أشخاص محبوسون على ذمة القضية.

وأحيل المتهمون للمحاكمة العسكرية عقب التحقيق معهم بنيابة دمنهور الكلية، بتهمة إضرام النيران في مبنى ديوان محافظة البحيرة بدمنهور، وإتلاف المستندات الحكومية وعدد من السيارات الشرطية وسيارات المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومواد مشتعلة.

كانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، أصدرت في أغسطس 2015 الحكم في القضية حضوريًا، بالسجن المشدد 15 عامًا على 34 متهمًا، وبالسجن المشدد عشر سنوات على 22 آخرين، وبالسجن المشدد سبع سنوات على 35 شخصًا، وبالسجن المشدد خمس سنوات على 11 متهمًا، وبمعاقبة حدث بالسجن ثلاث سنوات، وغيابيًا بالمؤبد على 160 متهمًا، وغيابيا على ثلاثة أحداث بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وببراءة 33 آخرين.

وتضم القضية عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة، أبرزهم "الدكتور محمد جمال حشمت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السابق، والمهندس أسامه سليمان، محافظ البحيرة الأسبق، ومحمد سويدان، مسؤول المكتب الإداري لإخوان البحيرة، ومحمد العصار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، وخالد القمحاوي، وماهر حزيمة، وزكريا الجنايني، وأحمد زهير، ومحمد عوض الزيات، وياسر عبد الرافع أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين".