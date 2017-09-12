من يكسر حاجز الـ100 مليون إسترليني في ميركاتو الدوري الإنجليزي؟

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في غضون عام واحد فقط، ارتفعت قيمة اللاعب الأغلى في العالم من 89 مليون جنيه إسترليني إلى أكثر من الضعف وصولًا إلى 198 مليون إسترليني بإنضمام نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وبالتالي من المنتظر أن يحطم نجوم الدوري الإنجليزي حاجز الـ100 مليون إسترليني في سوق الإنتقالات قريبًا.

ومن جانبها استعرضت صحيفة "ذا صن" البريطانية أبرز النجوم الدوري الإنجليزي المنتظر تحطيمهم لهذا الرقم في السطور التالية كالأتي:

1- ديلي ألي

يملك اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 21 عامًا في رصيده 30 هدفًا في 73 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي رفقة توتنهام، وهي حصيلة تهديفية عالية بالنظر إلى كونه لاعب وسط ملعب.

وسيكون من الصعب للغاية على مالك توتنهام دانيل ليفي تركه يرحل عن النادي بقيمة مالية منخفضة، فلن يقبل ليفي بأقل من 100 مليون إسترليني لرحيل النجم الإنجليزي الشاب.

2- هاري كين

يعد هاري كين من اللاعبين المهمين للغاية في توتنهام مثل ديلي ألي، وذلك بعد أن حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي في أخر موسمين ودخل في قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج في أخر 3 سنوات.

وسجل هاري كين 78 هدفًا في 119 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، ويملك كين بالفعل العديد من المعجبين بإمكانياته ومن بينهم مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي الذي قال أنه إذا أراد شراء مهاجم سيتوجه إلى كين بإعتباره المهاجم الكامل ولكنه يدرك أن سعره لن يقل بأي حال من الأحوال عن 100 مليون إسترليني.

3- إيدين هازارد

عندما يقدم هازارد أفضل مستوياته فمن الصعب للغاية على أي مدافع إيقافه، الأمر الذي جعله موضع إهتمام ريال مدريد كي يكون خليفة كريستيانو رونالدو في الفريق.

4- كيفين دي بروين

يعد اللاعب البلجيكي ثاني أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي وذلك عندما إنضم إلى مانشستر سيتي في عام 2015 مقابل 55 مليون إسترليني.

ومنذ ذلك الحين ويتطور اللاعب البلجيكي يومًا بعد يوم تحت قيادة بيب جوارديولا، فلم يصنع أي لاعب أهدافًا أكثر من دي بروين في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 18 هدفًا.

5- بول بوجبا

حصل بوجبا لمدة عام على لقب الأغلى في تاريخ كرة القدم عندما إنضم من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 89,3 مليون إسترليني، قبل أن يحطم نيمار هذا الرقم في الميركاتو الأخيرة.

ومع أسعار سوق الإنتقالات في الوقت الحالي فلن يقل ثمن بوجبا عن 150 مليون إسترليني، إلا أن مانشستر يونايتد لا يرغب في بيع النجم الفرنسي على الأقل في المستقبل القريب.

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6- فيليب كوتينيو

في حال قرر ليفربول بيع فيليب كوتينيو، فلن يقل ثمنه عن 100 مليون إسترليني بأي حال، وذلك بعدما رفض الريدز أخر عرض من برشلونة لضم اللاعب البرازيلي مقابل 114 مليون إسترليني.

7- ساديو ماني

مع غياب كوتينيو عن مباريات ليفربول في بداية الموسم الحالي، بات ساديو ماني اللاعب الأهم في صفوف الريدز وبالفعل سجل 3 أهداف وأثبت قيمته الحقيقية بعدما تعاقد معه ليفربول العام الماضي من ساوثهامبتون مقابل 34 مليون إسترليني.

ويعد ماني هداف ليفربول الموسم الماضي رفقة فيليب كوتينيو برصيد 13 هدف.

8- روميلو لوكاكو

انضم المهاجم البلجيكي من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد مقابل 75 مليون إسترليني.

وعن هذا الأمر قال مورينيو أن إنتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان رفع من أسعار سوق الإنتقالات بشكل مبالغ فيه، مشيرًا إلى أنه لو كان تعاقد مع لوكاكو في اليوم الأخير من الميركاتو لبلغ ثمنه 150 مليون إسترليني.

9- جابريل خيسوس

على الرغم من عدم إمتلاك اللاعب البرازيلي للخبرة الكبيرة في الدوريات الأوروبية، إلا أن ذلك لا يعني أن الأندية الأوروبية لن تدفع الكثير للحصول على خدماته كما دفع باريس سان جيرمان 166 مليون إسترليني للتعاقد مع كيليان مبابي.

ولم يقضي خيسوس مع مانشستر سيتي سوى نصف موسم فقط، إلا أنه لعب لموسمين في الدوري البرازيلي وحصل هناك على لقب أفضل لاعب العام الماضي.

كما سجل خيسوس 5 أهداف بقميص المنتخب البرازيلي في 7 مباريات دولية ويعد من أبرز مهاجمي الدوري الإنجليزي في الوقت الراهن.

10- كريستيان إيريكسين

يعد إيريكسين من أبرز لاعبي توتنهام رفقة ديلي ألي وهاري كين، وبالتالي إذا رحل عن السبيرز فلن يرحل بأقل من 100 مليون إسترليني.

واحتل إيركسين المركز الثاني في الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 15 هدفًا.