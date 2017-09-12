فريق ألماني لإدارة الأزمات يصل إلى الولايات المتحدة لإغاثة ضحايا "إيرما"

برلين - (د ب أ):

بعثت الحكومة الألمانية بفريق لإدارة الأزمات إلى الولايات المتحدة للمساعدة في إغاثة ضحايا إعصار "إيرما" المدمر.

وأكدت الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء وصول فريق مكون من 31 شخصا إلى الولايات المتحدة صباح اليوم.

ويضم الفريق موظفين من الخارجية الألمانية والجيش الألماني ووكالة الغوث التقنية.

وقامت طائرة نقل تابعة للجيش الألماني من طراز "إيه 400 إم" بنقل مواد إغاثة إلى جزيرة كوراساو في البحر الكاريبي.

وبحسب بيانات الخارجية الألمانية، يوجد في مدينة فلوريدا الأمريكية حاليا نحو 200 ألف مواطن ألماني. كما يوجد ألمان في منطقة البحر الكاريبي التي يضربها الإعصار.

ومن المنتظر أن تقل طائرة النقل العسكرية الألمانية خلال الأيام المقبلة الألمان الذين تقطعت بهم السبل في جزيرة سينت مارتن في البحر الكاريبي.

وفي أتلانتا تم تأسيس مركز إقليمي لإدارة الأزمات للتنسيق الإغاثي. وتم تدعيم القنصلية الألمانية العامة بالعاملين لمواجهة الأزمة.

يذكر أن إعصار "إيرما" ضرب لأول مرة يوم الأربعاء الماضي جزيرة "باربودا" في الكاريبي.

وبحسب بيانات محطة "سي إن إن" الأمريكية، كان ذلك أقوى إعصارا يمر فوق المحيط الأطلسي على الإطلاق.

وأودى الإعصار في المنطقة بأكلمها حتى الآن بحياة 48 شخصا.