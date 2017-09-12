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وزير الخارجية يبحث مع قرقاش تطورات الأزمة الليبية

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وزير الخارجية يبحث مع قرقاش تطورات الأزمة الليبية وزير الخارجية يبحث مع قرقاش تطورات الأزمة الليبية

التحرير

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بحث سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أبرز التطورات المتعلقة بالأزمة الليبية، على ضوء الاجتماع السداسي الذي تستضيفه لندن حول ليبيا، بعد غد الخميس، بمشاركة والإمارات.

واستعرض شكري، خلال لقائه مع وزير الدولة الإماراتي، الذي يزور مصر حاليا للمشاركة في أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، تقييم مصر للتطورات الخاصة بالوضع في ليبيا، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الشأن، مؤكدا استمرار مصر في التواصل مع كافة الأطراف الليبية، وبذل كافة الجهود الرامية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تحفظ وحدة ليبيا، وتحافظ على مؤسساتها وتحترم خيارات شعبها.

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وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الدولة الإماراتي أكد في مستهل اللقاء على حرص بلاده على التشاور والتنسيق مع مصر باستمرار على كافة الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالأزمات التي تواجهها المنطقة العربية، وأن شكري عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، منوها إلى حرص مصر على تطويرها وتعزيزها على مختلف المستويات.

وأضاف أبو زيد أن الوزيرين تناولا مستجدات أزمة قطر، وتوافقت رؤيتهما حول ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والعمل على تعزيز التعاون من أجل حماية الأمن القومي العربي.

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التحرير

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