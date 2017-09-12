الرقابة الإدارية تفاجئ المدن الجامعية بأسيوط (صور)

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كتب: محمد ممدوح

شنت الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط، حملات مفاجئة على المدن الجامعية؛ وذلك لمتابعة استعدادها لاستقبال طلاب جامعتي أسيوط والأزهر، ومدى توافر الطاقة الاستيعابية المطلوبة، واشتراطات نظافة المباني.

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ورصدت اللجنة بعض الملاحظات بالمدينة الجامعية للبنين لجامعة الأزهر، منها عدم وجود أطباء لخدمة الطلاب، ووجود توصيلات كهربائية خارجية بالمخالفة، وتهالك المبنى.

تفقدت حملة الرقابة الإدارية المدينة الجامعية للبنين والبنات بجامعة أسيوط، ومبنى البنين والبنات بجامعة الأزهر فرع أسيوط.