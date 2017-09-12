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الرقابة الإدارية تفاجئ المدن الجامعية بأسيوط (صور)

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الرقابة الإدارية تفاجئ المدن الجامعية بأسيوط (صور) الرقابة الإدارية تفاجئ المدن الجامعية بأسيوط (صور)

التحرير

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كتب: محمد ممدوح

شنت الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط، حملات مفاجئة على المدن الجامعية؛ وذلك لمتابعة استعدادها لاستقبال طلاب جامعتي أسيوط والأزهر، ومدى توافر الطاقة الاستيعابية المطلوبة، واشتراطات نظافة المباني.

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ورصدت اللجنة بعض الملاحظات بالمدينة الجامعية للبنين لجامعة الأزهر، منها عدم وجود أطباء لخدمة الطلاب، ووجود توصيلات كهربائية خارجية بالمخالفة، وتهالك المبنى.

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تفقدت حملة الرقابة الإدارية المدينة الجامعية للبنين والبنات بجامعة أسيوط، ومبنى البنين والبنات بجامعة الأزهر فرع أسيوط.

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التحرير

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