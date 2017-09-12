الرقابة الإدارية تحيل 49 مسئولا بالمدن الجامعية للتحقيق

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شنت الرقابة الإدارية بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة على المدن الجامعية للوقوف على مدى استعدادها للعام الدراسي الجديد، وذلك بحضور وفاء مسعود مدير عام المدن الجامعية، ومسئولي التفتيش المالي والإداري.

وآحالت الرقابة 49 مسئولا بالمدن للتحقيق، بسبب تقصيرهم في العمل، وغياب بعضهم المتكرر ما تسبب في سوء الحالة العامة للمدينة الجامعية للطلاب التي كشفت الحملة عدم استعدادها قبل أيام من بدء الدراسة.

وفاجأت الحملة المدينة الجامعية للطالبات الكائنة بمنطقتي عبد السلام عارف والرمد ، وأثنت على حسن الاستعداد لاستقبال العام الجديد من حيث التجهيزات الفنية والأمنية واجراءات السلامة، كما أبدت ملحوظات بعدم تواجد وحدة طبية لاستقبال الحالات الطارئة.

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