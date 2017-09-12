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عابد: لجنة حقوق الإنسان ستضع خطة لزيارة السجون والأقسام

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عابد: لجنة حقوق الإنسان ستضع خطة لزيارة السجون والأقسام عابد: لجنة حقوق الإنسان ستضع خطة لزيارة السجون والأقسام

التحرير

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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستضع جدولا لسلسلة من الزيارات الميدانية منها السجون والأقسام وأماكن الاحتجاز ودور الأيتام بجميع المحافظات، في إطار دورها الرقابي.

وأضاف عابد، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، للرد على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عن التعذيب في أماكن الاحتجاز بمصر، أن اللجنة تستهدف الأقسام بالمناطق الشعبية وليس الراقية فقط، مشيرا إلى أن زيارة الأقسام تختلف عن السجون، حيث الأولى لا تتطلب إذن نيابة، إنما يتم إخطار وزارة الداخلية بمجرد الوصول، وأوضح أن السجون المركزية وأماكن الاحتجاز يتطلب زياراتهم إذنا من النيابة العامة.

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ومن جانبها طالبت النائبة زينب سالم بضرورة الكشف عن غرف الحجز في مكتب المباحث، حيث أكدت في كلمتها أمام اجتماع اللجنة أنها تعرضت للحجز بدون وجه حق في غرفة المباحث.

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التحرير

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