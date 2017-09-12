مذكرة لـ"النواب" لتقديم شكوى رسمية ضد "هيومن رايتس"

كتب- أحمد علي:

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة سترسل مذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإرسال شكوى رسمية ضد منظمة "هيومان رايتس ووتش"، للاتحاد البرلماني الدولي، بعد التقرير المشبوه الذي تم إصداره ضد مجال حقوق الإنسان بمصر.

وأوضح عابد، في كلمته خلال انعقاد اللجنة، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة اتهمت البرلمان بأن الأجهزة الأمنية هي من تديره، وهو ما يعد تشهير بالمجلس، متابعًا: "على الاتحاد الدولي فتح تحقيق في هذا واستدعاء ممثلي المنظمة أمام لجنة حقوق الإنسان التابع للاتحاد الدولي".

وأشار عابد، إلى أن القضاء المصري والنائب العام، غير مختص بأي تحرك قانوني ضد المنظمة، وبالتالي فالتحرك يجب أن يتم على المستوى الدولي.

جاء ذلك تعقيبًا على مطالب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، باتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة منظمة "هيومان رايتس واتش" بتهمة سب وقذف أعضاء البرلمان المصري باتهامهم أنهم يٌساقون من الأجهزة الأمنية.

وقال الكومي، خلال لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يجب اتخاذ إجراء قانوني من اللجنة ضد هذه المنظمة، سواء بتقديم بلاغ أمام النائب العام أو تحريك شكوى دولية ضدها.