"الأمن العام": ضبط 243قضية مخدرات و6 تشكيلات عصابية و66 متهمًا هاربا في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شن ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملة -التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة- في مجال ضبط المتهمين في قضايا المخدرات عن ضبط 243 قضية مخدرات ضُبط خلالها نحو 96 كجم من مخدر البانجو و42 كجم من مخدر الحشيش، و5ر12 كجم من مخدر الهيروين، و5ر1 كجم من مخدر الفودو، و280 جم من مخدر الإستروكس، و42 جم من مخدر الأفيون، و27 ألفا و570 قرصا مخدرا، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضمت 17 متهما، ارتكبوا 32 واقعة سرقة متنوعة.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، والهاربين من السجون، عن ضبط هارب من أحد السجون العمومية، و66 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه عن ضبط 14 متهما؛ لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط 460 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المسروقة، عن إعادة 4 سيارات ودراجتين ناريتين مُبلغ بسرقتها.