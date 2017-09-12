أخبار عاجلة

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

"الأمن العام": ضبط 243قضية مخدرات و6 تشكيلات عصابية و66 متهمًا هاربا في 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الأمن العام": ضبط 243قضية مخدرات و6 تشكيلات عصابية و66 متهمًا هاربا في 24 ساعة

03:53 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

حملة امنية

كتب - علاء عمران:

شن ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملة -التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة- في مجال ضبط المتهمين في قضايا المخدرات عن ضبط 243 قضية مخدرات ضُبط خلالها نحو 96 كجم من مخدر البانجو و42 كجم من مخدر الحشيش، و5ر12 كجم من مخدر الهيروين، و5ر1 كجم من مخدر الفودو، و280 جم من مخدر الإستروكس، و42 جم من مخدر الأفيون، و27 ألفا و570 قرصا مخدرا، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضمت 17 متهما، ارتكبوا 32 واقعة سرقة متنوعة.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، والهاربين من السجون، عن ضبط هارب من أحد السجون العمومية، و66 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه عن ضبط 14 متهما؛ لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط 460 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المسروقة، عن إعادة 4 سيارات ودراجتين ناريتين مُبلغ بسرقتها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر: ضبط 3 عناصر تابعة لتنظيم "داعش" في كرداسة

    أخبار

  • ضبط هاربين من حكم بالمؤبد بقضية حرق مركز شرطة أبوقرقاص في المنيا

    أخبار

  • حفظ التحقيقات في قضية "أحداث محمد محمود الثانية"

    أخبار

  • الإفراج بالعفو وشرطيًا عن 211 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى للمبارك

    أخبار

إعلان

d77a1c86a9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا