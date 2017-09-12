مصدر: ضبط 3 عناصر تابعة لتنظيم "داعش" في كرداسة
مصدر: ضبط 3 عناصر تابعة لتنظيم "داعش" في كرداسة
03:43 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
قال مصدر أمني رفيع المستوى بمباحث الجيزة، إن مأمورية من ضباط الأمن الوطني تمكنت من ضبط 3 عناصر تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة كرداسة.
وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن معلومات وردت باختباء 6 عناصر مسلحة كونوا خلية إرهابية تعتنف الأفكار الجهادية بمنطقة كرداسة، وأنهم بصدد تنفيذ عمليات عدائية.
أوضح المصدر، أن رجال العمليات الخاصة بالتنسيق مع الأمن العام، تمكنوا من ضبط 3 متهمين بينهم شقيقين، مشدداً على أن قوات الأمن تطارد المتهمين الهاربين.
أشار المصدر، إلى أن الحملات مستمرة بمختلف مراكز المحافظة، خاصة بعد كشف وكرين إرهابيين بأرض اللواء منذ يومين، ومقتل 10 مسلحين عقب تبادل إطلاق نار مع الشرطة.
وناشد المصدر المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أية أشخاص محل شك، خاصة مستأجري الشقق؛ لإحباط أي مخططات إرهابية.
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