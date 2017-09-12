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بالأرقام.. جامعة الإسكندرية تعلن رفع المصروفات الدراسية بجميع الكليات

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مصراوي Masrawy

بالأرقام.. جامعة الإسكندرية تعلن رفع المصروفات الدراسية بجميع الكليات

03:51 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

بالأرقام.. جامعة الإسكندرية تعلن رفع المصروفات الدراسية بجميع الكليات

جامعة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه جرى زيادة المصروفات الدراسية بجميع الكليات، بواقع 300 جنيه للكليات العملية، و150 جنيهًا للكليات النظرية، ستُخصص لتطوير العملية التعليمية من خلال حساب مركزي ينشأ لهذا الغرض.

وأضاف "الكردي"، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس عمداء جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن جامعة الإسكندرية لا تزال الأقل في تحصيل المصروفات الدراسية على مستوى الجامعات المصرية.

وفى سياق متصل، وجه رئيس الجامعة باتخاذ الإجراءات الأمنية عن طريق الأمن الجامعي لتأمين الحرم الجامعي بما يضمن سلامة سير العملية التعليمية، والسماح للطلاب الجدد بدخول الجامعة ببطاقة الترشيح لحين استخراج البطاقات الجامعية.

وطالب "الكردي" بالإسراع في تقديم بيانات بالقاعات الشاغرة بالكليات وسعتها الطلابية لمواجهة المشكلة التي تواجه بعض الكليات في توفير أماكن لطلابها نظرًا لأعمال الترميمات التي تجرى ببعض المباني التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة، على جميع العمداء الانتهاء من إعداد مقترح تطوير اللوائح والتحول لنظام الساعات المعتمدة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر القادم، وذلك من أجل التطوير الدائم والمستمر للمقررات الدراسية، وذلك لتواكب أحدث متطلبات العصر.

من جانبه، قال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة بدأت خطة تطوير شاملة وصيانة مباني المدن الجامعية، وللطالب اختيار الإقامة بدون تغذية مقابل 150جنيهًا أو الاقامة بالتغذية مقابل 350 جنيهًا، موضحًا أن تكلفة الإقامة للطالب بالمدينة الجامعية تصل إلى ما يزيد عن 1300 جنيه تتحمل الجامعة هذا الفارق.

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