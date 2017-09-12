بالصور.. حملة مفاجئة للرقابة الإدارية على المدن الجامعية بطنطا

الغربية - مروة شاهين:

أجرت هيئة الرقابة الادارية بالغربية، جولة مفاجئة على المدن الجامعية بجامعة طنطا للوقوف على مدى الاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات المغتربين قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وتفقدت الحملة التي قادها عضو بهيئة الرقابة الإدارية، غرف الإقامة ودورات المياه والمطاعم والمطابخ والمعامل للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب المصريين والوافدين من دول أخرى.

وتفقدت الحملة غرف النوم والحمامات والمطعم والمطبخ الخاص بالمدينة الجامعية طالبات، للتأكد من تجهيز كافة الغرف من أسرة ودواليب، وتم رصد عطل في 3 أجهزة كمبيوتر بالمعامل ووجود رشح في المياه من أسقف الحمامات.

وفي المدينة الجامعية للطلاب تبين عدم الاستعداد لاستقبال الدراسة السبت المقبل، ووجود عجز في عدد عمال النظافة وسوء حالة النظافة العامة بالغرف والحمامات ووجود تصدعات وشروخ فى أعمدة بعض المباني القديمة.

وبرر مسئولو المدينة ذلك بأن العمالة الخاصة بالنظافة موسمية ويتم التعاقد معهم قبل بدء العام الدراسي مباشرة وأنه سيتم تجهيز المبنى قبل الدراسة بيوم.