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ضبط 12 هاربًا من أحكام في حملة بدمياط "صور"

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مصراوي Masrawy

ضبط 12 هاربًا من أحكام في حملة بدمياط "صور"

03:39 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

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بالصور.. حملة مفاجئة للرقابة الإدارية على المدن الجامعية بطنطا

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بالصور.. حملة مفاجئة للرقابة الإدارية على المدن الجامعية بطنطا

دمياط – محمد إبراهيم:
قاد اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، حملة موسعة استهدفت التصدي للخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة في مركز كفر سعد، اليوم الثلاثاء، وأسفرت عن ضبط  12 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية فضلا عن ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالتحرش وارتكاب أعمال منافية للآداب.

ونجح ضباط مباحث المرور في تحرير 43 مخالفة متنوعة وسحب 8 دراجات نارية دون لوحات معدنية وتحصيل 18750 جنيه مبالغ مالية للتصالح الفوري، كما ضبطت مباحث المرافق 22 بائع متجول، وحررت 27 مخالفة إشغال طريق، و28 إزالة فورية، و23 إزالة إعلانات مخالفة.

ونجحت الحملة في ضبط 14 قضايا تموينية تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضية أخرى للامتناع عن حمل شهادة صحية، وفي مجال البيئة والمسطحات المائية جرى ضبط 19مخالفة بيئة.

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