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بالصور.. "تعليم أسوان" تنتهي من اختيارات المرشحين للعمل بالمدارس اليابانية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "تعليم أسوان" تنتهي من اختيارات المرشحين للعمل بالمدارس اليابانية

03:36 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

قالت الدكتورة صفاء حامد مدير التخطيط الاستراتيجي بمديرية التربية والتعليم بأسوان، والمسؤولة عن مشروع المدارس اليابانية بالمحافظة، إن الكوادر المختارة من المرشحين والذين اجتازوا المقابلات بنجاح سيتم إرسال كشوف بأسمائهم وبياناتهم للوزارة وعليهم متابعة ذلك من خلال بوابة الوزارة، موضحة أنه تم الاختيار على حسب الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المتقدمين والتي تم الإعلان عنها مسبقًا.

وأضافت حامد، أن مديرية التربية والتعليم بأسوان، أنهت المقابلات الخاصة باختيار كوادر العمل بالمدارس المصرية اليابانية، من خلال تشكيل لجنة المقابلات، مكونة من كوادر وقيادات المديرية، برئاسة عبد الكريم لطفي مدير التعليم العام، والدكتورة صفاء حامد مدير التخطيط الاستراتيجي، ومسؤول المشروع, وشريف الصادق مدير الموارد البشرية، وفايزة سعد موجه عام مالي وإداري، وخالد عبدالله نائب مدير الشؤون القانونية، وأمانة سر أحمد حسين مدير مكتب وكيل المديرية.

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