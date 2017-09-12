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انطلاق تمرين عسكري في الكويت بمشاركة الجيش الأمريكي

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مصراوي Masrawy

انطلاق تمرين عسكري في الكويت بمشاركة الجيش الأمريكي

03:45 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

انطلاق تمرين عسكري في الكويت بمشاركة الجيش الأمريكي

الجيش الكويتي

الكويت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الثلاثاء انطلاق فعاليات تمرين (ملاحظ الصحراء 1)، بقيادة القوة البرية ومشاركة القوة الجوية ووزارة الداخلية والحرس الوطني بالإضافة الى مشاركة الجيش الأمريكي.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في بيان صحفي اليوم، إن التمرين يستمر ثلاثة أيام ويعتبر من التمارين المشتركة والمختلطة.

وأشارت إلى أن التمرين يهدف إلى تعزيز وتطوير التخطيط والتنفيذ المشترك لرفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية بما يعود بالنفع والفهم التام للمهام والواجبات في خطة العمليات وبأعلى مستوى من الدقة.

وكانت الكويت استضافت خلال الفترة من 19 مارس الماضي إلى السادس من أبريل الماضي، تمرين "حسم العقبان 2017"، والذي يعتبر أحد أكبر التمارين العسكرية على المستويين الإقليمي والدولي.

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